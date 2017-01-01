Свитолина сыграет со Шведовой в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) состоялась жеребьевка.Украинская теннисистка(6-я ракетка мира) получила пятый номер посева и в первом круге сыграет с представительницей Казахстана(51).В прошлом году Свитолина дошла до третьего круга, где уступила сербке Ане Иванович, которая в настоящее время уже завершила карьеру.Соперницы(42) и(92) станут известным по итогам квалификации.На «Ролан Гаррос»-2016 Цуренко завершила выступление в первом круге, проиграв француженке Каролин Гарсии, а Бондаренко во втором круге уступила немке Аннике Бек.Победительница Открытого чемпионата Франции -2016 испанка(5) в первом круге сыграет с итальянкой(76), которая побеждала на парижских кортах в 2010 году.Первая ракетка мира немкастартует в первом круге против россиянки(40).Чешка Каролина(3) встретится с китаянкой(66), румынка(4) — со словачкой(88).