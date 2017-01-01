Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.31-летний украинский теннисист(21), занимающий в мировом рейтинге 122-е место, в финальном раунде квалификации с трудом одолел 163-го номера рейтинга ATP, 26-летнего чехасо счетом 3:6, 6:2, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. Стаховский выполнил четыре эйса и один раз ошибся на подаче против пяти эйсов и трех двойных ошибок у Сатрала. Между собой теннисисты встречались впервые.Напомним, борьбу за выход в основную сетку женского «Ролан Гарроса» продолжает Катерина Козлова, которая в финальном раунде сразится со 122-й ракеткой мира Александрой Крунич из Сербии.Отметим, что в основную сетку «Ролан Гаррос» по рейтингу вошли четверо украинцев — Элина Свитолина (6-я ракетка мира), Леся Цуренко (42), Катерина Бондаренко (92) и Александр Долгополов (87).