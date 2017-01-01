Женева. Нишикори с трудом одолел Андерсона и вышел в полуфинал

Теннис. ATP 250a.Женева (Швейцария). Призовой фонд €482,0605. Грунт. Одиночный разряд. 28 участников

В Женеве (Швейцария) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Девятая ракетка мира, 27-летний японец(2/WC) одолел в трех сетах 31-летнегоиз ЮАР, занимающего в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 2:6, 6:4, 7:6(6).Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Нишикори реализовал один брейк-пойнт из пяти, Андерсон – два из шести. Оба соперника на подаче допустили по одной двойной ошибке, при этом Кевин выполнил 14 эйсов, а Кеи ни разу не подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу японца.За выход в финал турнира Нишикори сразится с немцем Мишей Зверевым (Q), который победил американца Стива Джонсона (5) – 6:4, 7:5.¼ финалаКей Нисикори (Япония, 2/WC) - Кевин Андерсон (ЮАР) — 2:6, 6:4, 7:6(6)Миша Зверев (Германия, Q) — Стив Джонсон (США, 5) – 6:4, 7:5