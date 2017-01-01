Раонич обыграл Элиаша и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе

Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Шестая ракетка мира, 26-летний канадец, посеянный под первым номером одержал победу над прошедшим через квалификацию ровесником из Португалии, занимающим в мировом рейтинге 125-ю строчку, со счетом 6:4, 6:3.Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Раонич сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Элиаша. Также Милош выполнил четыре эйса и совершил семь двойных ошибок, а его соперник три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале Раонич сыграет либо с чехом Томашем Бердыхом (3/WC), либо с французом Жилем Симоном (5/WC).Милош Раонич (Канада, 1) — Гастао Элиаш (Португалия, Q) – 6:4, 6:3