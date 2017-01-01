Нюрнберг. Мисаки Дои на отказе Шведовой вышла в полуфинал

WTA- Internazionali. Нюрнберг (Германия). Грунт. Призовой фонд $3250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA Internazional с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.26-летняя японка, занимающая в рейтинге WTA 64-е место, стала полуфиналисткой после того, как ее соперница 51-я ракетка мира, 29-летняя(7) из Казахстана при счете 6:4 в первом сете в пользу японки отказалась от продолжения борьбы.Теннисистки провели на корте лишь 45 минут. На счету Дои два брейка и один эйса, а Шведова ответила одним брейком и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их противостоянии японка впереди со счетом 2:0.В полуфинале Дои сыграет с победительницей матча между первой сеяной голландкой Кики Бертенс и американкой Элисон Риске (5).Мисаки Дои (Япония) — Ярослава Шведова (Казахстан, 7) – 6:4 отказ