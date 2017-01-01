Страсбург. Стосур обыграла Суарес-Наварро и стала первой полуфиналисткой

WTA Internazionali. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.33-летняя австралийская теннисистка(6/WC), занимающая в мировом рейтинге 24-е место, нанесла поражение 22-й ракетке мира, 28-летней испанке Карле Суарес-Наварро (6) со счетом 7:6(5), 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Стосур взяла три подачи соперницы и упустила две своих. На ее счету девять эйсов и шесть двойных ошибок, а испанка один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. После этой победы австралийка лидирует в их противостоянии – 5:3.Соперница Стосур во выходу в финал турнира определится в матче Пэн Шуай (Китай, 8) - Шелби Роджерс (США).Саманта Стосур (Австралия, 6/WC) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) – 7:6(5), 6:4