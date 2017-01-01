Цонга разгромил Хачанова и вышел в полуфинал на турнире ATP в Лионе

Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.13-я ракетка мира, 32-летний француз, посеянный под вторым номером, стал четвертьфиналистом после победы над 21-летним россиянином Кареном Хачановым, занимающий в рейтинге ATP 54-е место, со счетом 6:0, 6:4.Матч длился 1 час 4 минуты. Цонга сделал четыре брейка и не позволил Хачанову заработать ни одного брейк-пойнта. Оба соперника выполнили по три подачи навылет, при этом Жо-Вилфрид допустил одну двойную ошибку, а россиянин – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.Соперником Цонги в полуфинале будет грузин Николоз Басилашвили, который был сильнее аргентинца Николача Киккера (Q) – 6:3, 6:1.Ранее Цонга и Басилашвили не встречались.Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Карен Хачанов (Россия) – 6:0, 6:4Николоз Басилашвили (Грузия) — Николас Киккер (Аргентина, Q) – 6:3, 6:1