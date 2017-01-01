Ролан Гаррос. Катерина Козлова пробилась в финальный раунд квалификации

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 140-е место, вышла в финальный раунд квалификации одержав волевую победу над 154-м номером рейтинга WTA, 21-летней турчанкой Ипек Сойлу со счетом 7:6(4), 2:6, 6:3.Теннисистки играли 2 часа 26 минут. Козлова реализовала восемь брейк-пойнтов из 14-ти, Сойлу – восемь из 17-ти. Навылет соперницы не подавали, при этом Катерина совершила четыре двойных ошибки, а Ипек – три.В решающем поединке за выход в основную сетку турнира Козлова сразится со 122-й ракеткой мира, 24-летней сербкой Александрой Крунич, посеянной на этапе квалификации под 16-м номером.