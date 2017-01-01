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Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финальный раунд квалификации
Ролан Гаррос. Стаховский вышел в финальный раунд квалификацииВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису проходит квалификация.

31-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (21), занимающий в мировом рейтинге 122-е место, вышел  в финальный раунд квалификации, не без труда одолев 144-го номера мирового рейтинга американца Стефана Козлова со счетом 6:7 (5), 6:4, 6:4. 

Поединок длился 2 часа 18 минут.  За это время Стаховский реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти, Козлов – четыре из восьми. На счету Сергея девять эйсов и четыре двойных ошибки, а его соперник один раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче.

За выход в основную сетку турнира Стаховский сразится со 163-й ракеткой мира чехом Яном Сатралом. Ранее Стаховский и Сатрал не встречались.

Отметим, что по рейтингу в основную сетку «Ролан Гаррос» вошли четверо украинцев — Элина Свитолина (6-я ракетка мира), Леся Цуренко (42), Катерина Бондаренко (92) и Александр Долгополов (87).
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