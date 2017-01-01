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Лион. Элиаш не пустил Дель Потро в четвертьфинал

Лион. Элиаш не пустил Дель Потро в четвертьфинал

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Прошедший через квалификацию 26-летний португалец Гастао Илиаш, занимающий в рейтинге ATP 125-ю строчку, нанес поражение 30-й ракетке мира, 28-летнему аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро (6/WC) со счетом 7:6(0), 6:4.

За 1 час 52 минуты, проведенных на корте, Элиаш реализовал три брейк-пойнта из восьми, Дель Потро – два из девяти. Гастау выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках, а Хуан Мартин три раза подал навылет и три раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

В четвертьфинале Элиашу предстоит сразиться с первым сеяным канадцем Милошем Раоничем, который победил Дениса Истомина из Узбекистана.

Ранее Элиаш и Раонич не встречались.
 
Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Гастау Элиаш (Португалия, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 6/WC) – 7:6(0), 6:4
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