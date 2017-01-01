Страсбург. Савчук и Олару проиграли в 1/4 финала первым сеяным

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинка Ольга Савчук (47-я в парном рейтинге) со своей напарницей румынкой Ралукой Олару (52) уступили первой паре турнира из Тайваня Чан Хао-Чин (16) / Чан Юнь-Янь (9). Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился в пользу теннисисток из Тайваня со счетом 6:1, 6:4.За время, проведенное на корте, Савчук и Олару не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из 12-ти имевшихся, в то время как их соперницы реализовали три из десяти. На счету Ольги и Ралуки один эйс и четыре двойных ошибки, а Хао-Чин и Юнь-Янь навылет не подали ни разу и один раз ошиблись на подаче.