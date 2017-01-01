Раонич стартовал с победы на турнире ATP в Лионе

Теннис. ATP250. Лион (Франция. Грунт. Призовой фонд €82,060. Одиночный разряд. 28 участников

В Лионе (Франция) на турнире ATP250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 26-летний канадец, посеянный под первым номером, стартовал с победы над 81-м номером рейтинга ATP, 30-летнимиз Узбекистана со счетом 6:4, 6:3.Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Раонич взял три подачи Истомина и упустил одну свою. На счету Милоша восемь эйсов при одной двойной ошибке, и Денис три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была четвертая победа канадца в четырех встречах с Истоминым.В четвертьфинале соперником Раонича станет сильнейший в противостоянии аргентинца Хуана Мартина дель Потро (6/WC) и прошедшего через квалификацию португальца Гастау Илиаша.Милош Раонич (Канада, 1) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:3Николоз Басилашвили (Грузия) — Андреас Сеппи (Италия) – 6:4, 6:4Николас Киккер (Аргентина, Q) — Ник Кирьос (Австралия, 4) – 2:6, 6:4, 6:2