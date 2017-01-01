Нюрнберг. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг в парном разряде

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA Internazionali с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Катерина Бондаренко (64-я в парном рейтинге) и ее напарница американка Ракель Атаво (19) не смогли преодолеть барьер первого круга, уступив бельгийке Кирстен Флипкенс (80) и шведке Йоханне Ларссон (25) со счетом 5:7, 2:6.За 1 час 12 минут, проведенных на корте, Бондаренко и Атаво взяли две подачи соперниц и упустили пять своих. На их счету один эйс и три двойных ошибки, а Флипкенс и Ларссон три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Отметим, что в одиночном разряде Катерина Бондаренко в квалификации была посеяна под первым номером, но не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв в первом раунде 246-му номеру рейтинга WTA, румынке Александре Каданту – 6:0, 4:6, 4:6.