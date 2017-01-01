Сестры Киченок выбыли в первом круге на турнире в Нюрнберге

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA категории Internazionali с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинские теннисистки Людмила Киченок (68-я в мировом парном рейтинге) и ее сестра Надежда Киченок (51) проиграли на старте колумбийке Мариане Дука-Марино (143) и японке Нао Хибино (48). Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу колумбийки и японки со счетом 6:3, 6:3.Киченок сделали два брейка и упустили пять своих подач. Эйсов в матче не было, при этом обе пары на подаче допустили по три двойных ошибки.