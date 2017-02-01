Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский поднялись на две позиции каждый

Сегодня, 10:49 38 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 87-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца и оба поднялись на два пунката - Илья Марченко (121), Сергей Стаховский (122).



В ТОП-10 мирового рейтинга произошло одно изменение. Немец Александр Зверев, после

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 22.05 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10370 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5445

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 5375

5 (5).

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4360

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4145

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3560

10 (17). Александр Зверев (Германия) - 3150

…

87 (89). Александр Долгополов (Украина) – 611

121 (123). Илья Марченко (Украина) – 463

122 (124). Сергей Стаховский (Украина) – 458



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 87-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца и оба поднялись на два пунката - Илья Марченко (121), Сергей Стаховский (122).В ТОП-10 мирового рейтинга произошло одно изменение. Немец Александр Зверев, после победы на «Мастерсе» в Риме , стал десятой ракеткой мира, поднявшись с 17-й позиции.Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Джоковичем в 2925 очков.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10370 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 74453 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 54454 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 53755 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 50356 (6). Милош Раонич (Канада) – 43607 (7). Доминик Тим (Австрия) – 41458 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 37659 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 356010 (17). Александр Зверев (Германия) - 315087 (89). Александр Долгополов (Украина) – 611121 (123). Илья Марченко (Украина) – 463122 (124). Сергей Стаховский (Украина) – 458