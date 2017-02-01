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Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский поднялись на две позиции каждый

Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский поднялись на две позиции каждый

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 22 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга один украинский теннисист Александр Долгополов, который поднялся на две позиции и теперь занимает 87-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца и оба поднялись на два пунката - Илья Марченко (121), Сергей Стаховский (122).
 
В ТОП-10 мирового рейтинга произошло одно изменение. Немец Александр Зверев, после победы на «Мастерсе» в Риме, стал десятой ракеткой мира, поднявшись с 17-й позиции.
Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Джоковичем в 2925 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 22.05 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10370 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5445
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) —  5375
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4360
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4145
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3560
10 (17). Александр Зверев (Германия) - 3150

87 (89). Александр Долгополов (Украина) – 611
121 (123). Илья Марченко (Украина) – 463
122 (124). Сергей Стаховский (Украина) –  458

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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