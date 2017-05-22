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Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира

Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 22 мая, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина, после победы на турнире в Риме, стала шестой ракеткой мира, установив личный и национальный рекорды. Это высшее достижение для украинского женского тенниса. Кроме того, Свитолина возглавила чемпионскую гонку сезона на итоговый турнир в Сингапуре.

По одному пункту потеряли Леся Цуренко ( 42-я) и Катерина Бондаренко (92).

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась на семь позиций и теперь занимает 140-е место.

Возглавляет мировой рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 925 очков американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.
На две позиции поднялась испанка Гарбин Мугуруса (5-я). По два пункта потеряли словачка Доминика Цибулкова (7) и британка Йоханна Конта (8), по одному – россиянка Светлана Кузнецова (9) и полька Агнешка Радваньска (10).
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 22.05.2017г.:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) –  6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6100
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5790
5 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4636
6 (11). Элина Свитолина (Украина) – 4575
7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310
10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) – 4095

42 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Украина) –  658
140 (147). Катерина Козлова (Украина) – 401

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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