Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 22 мая, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина, после



По одному пункту потеряли Леся Цуренко ( 42-я) и Катерина Бондаренко (92).



Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась на семь позиций и теперь занимает 140-е место.



Возглавляет мировой рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 925 очков американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.

На две позиции поднялась испанка Гарбин Мугуруса (5-я). По два пункта потеряли словачка Доминика Цибулкова (7) и британка Йоханна Конта (8), по одному – россиянка Светлана Кузнецова (9) и полька Агнешка Радваньска (10).



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 22.05.2017г.:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) – 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6100

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5790

5 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4636

6 (11). Элина Свитолина (Украина) – 4575

7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310

10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) – 4095

…

42 (41). Леся Цуренко (Украина) – 1223

92 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 658

140 (147). Катерина Козлова (Украина) – 401



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 22 мая, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки., после победы на турнире в Риме , стала шестой ракеткой мира, установив личный и национальный рекорды. Это высшее достижение для украинского женского тенниса. Кроме того, Свитолина возглавила чемпионскую гонку сезона на итоговый турнир в Сингапуре.По одному пункту потеряли Леся Цуренко ( 42-я) и Катерина Бондаренко (92).Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась на семь позиций и теперь занимает 140-е место.Возглавляет мировой рейтинге немка Анжелика Кербер, опережая на 925 очков американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.На две позиции поднялась испанка Гарбин Мугуруса (5-я). По два пункта потеряли словачка Доминика Цибулкова (7) и британка Йоханна Конта (8), по одному – россиянка Светлана Кузнецова (9) и полька Агнешка Радваньска (10).1 (1). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков2 (2). Серена Уильямс (США) – 61103 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 61004 (4). Симона Халеп (Румыния) – 57905 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 46366 (11). Элина Свитолина (Украина) – 45757 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 44808 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 43309 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 431010 (9). Агнешка Радваньска (Польша) – 409542 (41). Леся Цуренко (Украина) – 122392 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 658140 (147). Катерина Козлова (Украина) – 401