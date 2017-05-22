Рейтинг WTA. Свитолина установила национальный рекорд, став шестой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 22 мая, публиковала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
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