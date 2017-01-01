Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв в финале Новака Джоковича

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде состоялся финальный матч.20-летний немец(16), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение второй ракетке мира, 29-летнему сербу(2) со счетом 6:4, 6:3.Поединок продолжался 1 час 21 минуту. За это время Зверев взял три подачи Джоковича и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Победитель выполнил семь эйсов и допустил две двойных ошибки, а Новак один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.Зверев выиграл третий титул в сезоне и четвертый в карьере. За победу на «Мастерсе» в Риме немецкий теннисист получит 1000 рейтинговых очков и €820,035 призовых.Александр Зверев (Германия, 16) — Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:4, 6:3