Свитолина победила Халеп в финале турнира в Риме

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 состоялся финальный матч.22-летняя украинская теннисистка(8), занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, нанесла поражение четвертой ракетке мира, 25-летней румынке(6) со счетом 4:6, 7:5, 6:1.За 2 часа 7 минут, проведенных на корте Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На счету Элины четыре эйса и пять двойных ошибок, а Симона два раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с румынкой – 1:1.Титул, завоеванный на турнире в Риме стал для Свитолиной четвертым в сезоне и восьмым в карьере, а также принес ей 900 рейтинговых очков и $504,30761,355 призовых.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 4:6, 7:5, 6:1