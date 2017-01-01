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Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы

Рим. Свитолина вышла в финал на отказе Мугурусы

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 состоялся второй полуфинальный матч.  

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (8), занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, вышла в финал турнира после того как ее соперница, седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (3) в первом сете при счете 4:1 в пользу украинки отказалась от продолжения борьбы.

Теннисистки провели на корте лишь 22 минуты. Свитолина успела сделать один брейк, отыграть оба брейк-пойнта соперницы и один раз подать навылет. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 3:3.

В финале Свитолиной предстоит сразиться с румынкой Симоной Халеп (6), которая победила Кики Бертенс (15) из Нидерландов.
 
WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
½ финала
Элина Свитолина (Украина, 8) — Гарбин Мугуруса (Испания, 3) – 4:1 отказ
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