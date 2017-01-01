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Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Риме

Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Риме

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 состоялся первуй полуфинальный матч.  

Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (6) одержала победу над своей ровесницей из Нидерландов Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:5, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 17 минут Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из 15-ти, Бертенс – два из восьми. Навылет Симона не подавала и на подаче не ошибалась, а Кики выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Это была третья победа румынки в трех встречах с Бертенс.

Соперница Халеп по финалу турнира определится в матче Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Элина Свитолина (Украина, 8).

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
½ финала
Симона Халеп (Румыния, 6) — Кики Бертенс (Нидерланды, 15) – 7:5, 6:1
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