Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Риме

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 состоялся первуй полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка(6) одержала победу над своей ровесницей из Нидерландов, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:5, 6:1.Теннисистки играли 1 час 17 минут Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из 15-ти, Бертенс – два из восьми. Навылет Симона не подавала и на подаче не ошибалась, а Кики выполнила два эйса и дважды ошиблась на подаче. Это была третья победа румынки в трех встречах с Бертенс.Соперница Халеп по финалу турнира определится в матче Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Элина Свитолина (Украина, 8).Симона Халеп (Румыния, 6) — Кики Бертенс (Нидерланды, 15) – 7:5, 6:1