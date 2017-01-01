Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Риме

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 состоялся первуй полуфинальный матч.
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