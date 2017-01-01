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Рим. Мугуруса обыграла Винус Уильямс и стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

Рим. Мугуруса обыграла Винус Уильямс и стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 завершились четвертьфинальные матчи. 

Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (3) в трех сетах переиграла 36-летнюю американку Винус Уильямс (9), занимающую в мировом рейтинге 12-е место, со счетом  6:2, 3:6, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Мугуруса взяла пять подач Уильямс и упустила две своих. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Гарбин допустила одну двойную ошибку, а Винус – три. Это была первая победа испанки в четырех встречах с американкой.

В полуфинале соперницей Мугурусы будет украинка Элина Свитолина (8), которая обыграла чешку Каролину Плишкову (2).

На данный момент в противостоянии Мугурусы и Свитолиной минимальное преимущество у испанки – 3:2.

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
¼ финала
Гарбин Мугуруса (Испания, 3) - Винус Уильямс (США, 9) —6:2, 3:6, 6:2
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