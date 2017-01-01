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Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал

Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

22-летняя украинка Элина Свитолина (8), занимающая в мировом рейтинге 11-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 25-летней чешке Каролине Плишковой (2) со счетом 6:2, 7:6(9).

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. За это время Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе соперницы выполнили по четыре эйса, при этом Элина допустила одну двойную ошибку, а Каролина – две. Это была первая победа украинки в шести встречах с чешкой.

За выход в финал турнира Свитолина сыграет с победительницей матча Гарбин Мугуруса (Испания, 3) - Винус Уильямс (США, 9).

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
¼ финала
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:2. 7:6(9)
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