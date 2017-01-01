Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
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