Рим. Свитолина победила третью ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.22-летняя украинка(8), занимающая в мировом рейтинге 11-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 25-летней чешке(2) со счетом 6:2, 7:6(9).Поединок продолжался 1 час 32 минуты. За это время Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе соперницы выполнили по четыре эйса, при этом Элина допустила одну двойную ошибку, а Каролина – две. Это была первая победа украинки в шести встречах с чешкой.За выход в финал турнира Свитолина сыграет с победительницей матча Гарбин Мугуруса (Испания, 3) - Винус Уильямс (США, 9).Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:2. 7:6(9)