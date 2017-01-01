Тим не пустил Надаля в полуфинал на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 19:15 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



23-летний австриец Доминик Тим (8), занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира, 30-летнего испанца Рафаэля Надаля (4) со счетом 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. На счету победителя четыре брейка, два эйса и две двойных ошибки. Надаль ответил сопернику одним брейком и одним эйсом, избежав ошибок на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 4:2.



В полуфинале Тим сыграет либо с сербом



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

¼ финала

Доминик Тим (Австрия, 8) — Рафаэль Надаль (Испания, 4) – 6:4, 6:3

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.23-летний австриец(8), занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира, 30-летнего испанца(4) со счетом 6:4, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. На счету победителя четыре брейка, два эйса и две двойных ошибки. Надаль ответил сопернику одним брейком и одним эйсом, избежав ошибок на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 4:2.В полуфинале Тим сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.Доминик Тим (Австрия, 8) — Рафаэль Надаль (Испания, 4) – 6:4, 6:3