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Рим. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде
Рим. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинка Катерина Бондаренко (73-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей полькой Катериной Синяковой (17) уступили четвертым сеяным венгерке Тимее Бабош (12) и чешке Андрее Главачковой (9). Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу Бабош и Главачковой со счетом 3:6, 6:1, 10:4.

За время игры Бондаренко и Синякова реализовали два брейк-пойнта из трех, с их соперницы – три из шести. Венгерка и чешка два раза подали навылет и избежали ошибок на подаче, а Бондаренко и Синякова выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.

В полуфинале Бабош и Главачкова сыграют с первыми сеяными россиянками Екатериной Макаровой (3) и Еленой Весниной (4).
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