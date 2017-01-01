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Рим. Благодаря 21 эйсу Иснер победил Чилича и вышел в полуфинал

Рим. Благодаря 21 эйсу Иснер победил Чилича и вышел в полуфинал

В Риме (Италия) на турнире  ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

32-летний американец Джон Иснер, занимающий в мировом рейтинге 24-е место, в упорной борьбе переиграл в трех сетах восьмую ракетку мира, 28-летнего хорвата Марина Чилича (6) со счетом 7:6(3), 2:6, 7:6(2).

Теннисисты провели на корте 2 час 37 минут. За это время Иснер выполнил 21 эйс и лишь один раз ошибся на подаче. На счету Чилича два брейка, восемь эйсов и пять двойных ошибок. Это была вторая победа американца в восьми встречах с хорватом.

За выход в финал турнира Иснер сыграет с победителем в матче  Александр Зверев (Германия, 16) —Милош Раонич (Канада, 5).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников
¼ финала
Джон Иснер (США) — Марин Чилич (Хорватия, 6) – 7:6(3), 2:6, 7:6(2)
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