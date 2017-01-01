Симона Халеп стала первой полуфиналисткой на турнире WTA в Риме

WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят четвертьфинальные матчи.Четвертая ракетка мира, 25-летняя румынка(6) вышла в полуфинал после победу над 21-летней эстонкой(Q), занимающей в рейтинге WTA 68-е место, со счетом 6:2, 6:4.Поединок длился 1 час 20 минут. Халеп взяла пять подач соперницы и упустила две своих. На ее счету один эйс и одна двойная ошибка. Контавейт навылет не подала ни разу и один раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа румынки в двух встречах с эстонкой.Соперница Халеп по полуфиналу определится в матче Кики Бертенс (Нидерланды, 15) — Дарья Гаврилова (Австралия, Q).Симона Халеп (Румыния, 6) - Анетт Контавейт (Эстония, Q) —6:2, 6:4