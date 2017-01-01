Надаль обыграл Сока и вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний испанец(4) победил 24-летнего американца(13), занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:3, 6:4.Надаль реализовал все три своих брейк-пойнта, Сок – один из двух. Рафаэль выполнил три эйса и избежал двойных ошибок, а Джек ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии испанец впереди – 4:0.За путевку в полуфинал турнира Надаль сразится с австрийцем Домиником Тимом (8), который в трех сетах одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри - 3:6, 6:3, 7:6(7).Ранее Надаль и Тим встречались пять раз и австрицу только один раз удалось обыграть Рафаэля.Рафаэль Надаль (Испания, 4) – Джек Сок (США, 13) — 6:3, 6:4Доминик Тим (Австрия, 8) — Сэм Куэрри (США) – 3:6, 6:3, 7:6(7)