Винус Уильямс обыграла Конту и вышла ¼ финала на турнире в Риме

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи третьего круга.36-летняя американка(9), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, нанесла поражение в трех сетах шестой ракетке мира, 26-летней британке(5) со счетом — 6:1, 3:6, 6:1.Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Уильямс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Винус пять эйсов и три двойных ошибки, а Конта четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря победе американка до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с британкой – 2:3.За выход в полуфинал соревнований Уильямс сыграет с победительницей матча Гарбин Мугуруса (Испания, 3) - Юлия Гёргес (Германия).Винус Уильямс (США, 9) - Йоханна Конта (Великобритания, 5) — 6:1, 3:6, 6:1