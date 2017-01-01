Рим. Чилич обыграл Гоффена в третьем круге, Фоньини проиграл Александру Звереву

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Восьмая ракетка мира, 28-летний хорват(6) вышел в четвертьфинал после победы над десятым номером мирового рейтинга, 26-летним бельгийцем(9) со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 25 минут, проведенных на корте, Чилич взял три подачи соперника и упустил одну свою. Также Марин выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке, а Давид три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря победе хорват до минимума сократил свое отставание в счете по личным встречам с бельгийцем – 2:3.Соперником Чилича за путевку в полуфинал турнира станет победитель матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Джон Иснер (США).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

Еще одним четвертьфиналистом стал 20-летний немец(16), занимающий в мировом рейтинге 17-е место, который, за 1 час 18 минут в двух сетах победил 29-го номера рейтинга ATP, 29-летнего итальянца Фабио Фоньини – 6:3, 6:3. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в полуфинал соревнований Зверев сыграет против победителя в противостоянии канадца Милоша Раонича (5) и чеха Томаша бердыха (12).Марин Чилич (Хорватия, 6) - Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 6:3, 6:4Александр Зверев (Германия, 16) – Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 6:3