Рим. Катерина Бондаренко вышла в ¼ финала в парном разряде

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка Катерина Бондаренко (73-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей полькой Катериной Синяковой (17) одержали победу над обладательницами wild card сербкой Еленой Янкович (123) и немкой Андреа Петкович (95) со счетом 7:5, 7:5.Поединок продолжался 1 час 39 минут. По ходу встречи у обеих пар было по 12 брейк-пойнтов, их который Бондаренко и Синякова реализовали шесть, а их соперницы – четыре. Две Катерины три раза подали навылет и допустили две двойных ошибки, а Янкович и Петкович выполнили два эйса при одной двойной ошибке.За выход в полуфинал турнира Бондаренко и Синякова сразятся с четвертыми сеяными венгеркой Тимеей Бабош (12) и чешкой Андреа Главачковой (9).