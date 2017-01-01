На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рим. Катерина Бондаренко вышла в ¼ финала в парном разряде

Рим. Катерина Бондаренко вышла в 188; финала в парном разряде

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Катерина Бондаренко (73-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей полькой Катериной Синяковой (17) одержали победу над обладательницами wild card сербкой Еленой Янкович (123) и немкой Андреа  Петкович (95) со счетом 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 39 минут. По ходу встречи у обеих пар было по 12 брейк-пойнтов, их который Бондаренко и Синякова реализовали шесть, а их соперницы – четыре. Две Катерины три раза подали навылет и допустили две двойных ошибки, а Янкович и Петкович выполнили два эйса при одной двойной ошибке.

За выход в полуфинал турнира Бондаренко и Синякова сразятся с четвертыми сеяными венгеркой Тимеей Бабош (12) и чешкой Андреа Главачковой (9).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рим. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде
Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко не пробилась в ¼ финала в парном разряде
Australian Open. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг в парном разряде
Ухань. Катерина Бондаренко вышла в ¼ финала в парном разряде
Ухань. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде
Нью-Хэйвен. Катерина Бондаренко вышла в финал в парном разряде
Нью-Хэйвен. Катерина Бондаренко вышла в полуфинал в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Надаль обыграл Сока и вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме
Рим. Дель Потро победил Нишикори и стал соперником Джоковича по ¼ финала
Джокович победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме
Раонич не пустил Бердыха в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме
Винус Уильямс обыграла Конту и вышла ¼ финала на турнире в Риме

Последние новости спорта

22:17 Надаль обыграл Сока и вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме 60 | Теннис

21:59 ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча 79 | Хоккей / Видео

21:52 ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча 85 | Хоккей / Видео

21:33 Фернандо Алонсо: Почему я решил выступить в Индианаполисе 91 | Формула-1

20:42 Рим. Дель Потро победил Нишикори и стал соперником Джоковича по ¼ финала 119 | Теннис

20:04 ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал 186 | Хоккей / Главные новости спорта

19:48 ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал 197 | Хоккей / Главные новости спорта

19:36 Колумбиец Гавирия победио на 12-м этапе велогонки «Джиро д’Италия» (+Видео) 119 | Велоспорт

19:19 Джокович победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме 131 | Теннис

17:56 В Киеве состоится велогонка для любителей в рамках Race Horizon Park -2017 152 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча

ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)





Топ-новости недели

ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал
ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал
Рим. Катерина Бондаренко вышла в ¼ финала в парном разряде
Макгрегор подписал контракт на бой с Мейвезером
Рим. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/8 финала








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (337)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги