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Гаврилова не пустила Кузнецову в четвертьфинал на турнире в Риме

Гаврилова не пустила Кузнецову в четвертьфинал на турнире в Риме

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи третьего круга.

Прошедшая через квалификацию 23-летняя представительница Австралии Дарья Гаврилова, занимающая в мировом рейтинге 33-е место, нанесла поражение восьмой ракетке мира, 31-летней россиянке Светлане Кузнецовой (7) со счетом 2:6, 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Соперницы сделали по шесть брейков. Кузнецова выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Гаврилова ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных. Это была первая победа Дарьи в пяти встречах с Кузнецовой.

В четвертьфинале турнира соперницей Гавриловой  станет либо голландка Кики Бертенс (13), либо россиянка Екатерина Макарова.

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Третий круг
Дарья Гаврилова (Австралия, Q) — Светлана Кузнецова (Россия, 7) – 2:6, 7:5, 6:4
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