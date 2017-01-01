В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
19:54 Хргович: Кличко одержал моральную победу в бою с Джошуа 149 | Бокс
19:40 Рим. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде 150 | Теннис
19:11 Цуренко проиграла Винус Уильямс во втором круге на турнире в Риме 149 | Теннис
19:00 Испанец Фраиле выиграл 11-й этап на «Джиро д’Италия» 136 | Велоспорт
18:38 Самарканд. Молчанов и Стаховский в парном разряде выбыли в ¼ финала 168 | Теннис
18:28 Нишикори и Дель Потро поспорят за выход в ¼ финала на «Мастерсе» в Риме 139 | Теннис
18:14 Надаль на отказе Альмагро вышел в третий круг на «Мастерсе» в Риме 147 | Теннис
18:03 Контавейт за 56 минут разгромила Кербер на турнире в Риме 160 | Теннис
17:45 Тото Вольфф: Мы не будем спешить с контрактом Боттаса 143 | Формула-1
15:07 Маррей зачехлил ракетку во втором круге на «Мастерсе» в Риме 231 | Теннис
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