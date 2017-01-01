Нишикори и Дель Потро поспорят за выход в ¼ финала на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Девятая ракетка мира, 27-летний японец(7) обыграл в двух сетах 35-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 7:5, 6:2.За 1 час 21 минуты игрового времени Нишикори взял пять подач Феррера и упустил две своих. Кеи три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против пяти эйсов и двух двойных ошибок у Давида. Теперь счет по личным встречам теннисистов стал 10:4 в пользу японца.За выход в четвертьфинал соревнований Нишикори сразится с 34-й ракеткой мира, 28-летним аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, который победил британца Кайла Эдмунда – 7:5, 6:4.В противостоянии Нишикори и Дель Потро лидирует аргентинец – 4:1.Кеи Нишикори (Япония, 7) — Давид Феррер (Испания) – 7:5, 6:2Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:5, 6:4