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19:40 Рим. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде 151 | Теннис

19:11 Цуренко проиграла Винус Уильямс во втором круге на турнире в Риме 150 | Теннис

19:00 Испанец Фраиле выиграл 11-й этап на «Джиро д’Италия» 137 | Велоспорт

18:38 Самарканд. Молчанов и Стаховский в парном разряде выбыли в ¼ финала 169 | Теннис

18:28 Нишикори и Дель Потро поспорят за выход в ¼ финала на «Мастерсе» в Риме 139 | Теннис

18:14 Надаль на отказе Альмагро вышел в третий круг на «Мастерсе» в Риме 148 | Теннис

18:03 Контавейт за 56 минут разгромила Кербер на турнире в Риме 163 | Теннис

17:45 Тото Вольфф: Мы не будем спешить с контрактом Боттаса 143 | Формула-1