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Контавейт за 56 минут разгромила Кербер на турнире в Риме

Контавейт за 56 минут разгромила Кербер на турнире в Риме

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи второго круга.

Прошедшая через квалификацию 21-летняя эстонка Аннет Контавейт, занимающая в мировом рейтинге 68-е место, разгромила первую ракетку мира, 29-летнюю немку Анжелику Кербер (1) со счетом 6:4, 6:0.

Поединок длился лишь 56 минут. За это время Контавейт выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету шесть эйсов и две двойных ошибки, а Кербер навылет не подала ни разу и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Контавейт сыграет против хорватки Мирьяны Лучич-Барони (16), которая прошла в третий круг на отказе  россиянки Марии Шараповой (WC).

Ранее Контавейт и Лучич-Барони не встречались.

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:4, 6:0
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