Маррей зачехлил ракетку во втором круге на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 30-летний британец, посеянный под. первым номером, потерплел поражение от 29-летнего итальянца, занимающего в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 33 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 6:4.Маррей сделал один брейк и упустил четыре своих подачи. Оба соперника выполнили по три эйса, при этом Энди допустил одну двойную ошибку, а итальянец – три. Теперь счет их личных встреч стал равным – 3:3.Соперник Фоньини по третьему кругу определится в матче Александр Зверев (Германия, 16) - Виктор Троицки (Сербия).Фабио Фоньини (Италия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 6:2, 6:4Виктор Троицки (Сербия) — Александр Зверев (Германия, 16)