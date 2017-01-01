Рим. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/8 финала

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.11-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, взяла верх над 42-м номером мирового рейтинге, 27-летней француженкойсо счетом 6:4, 7:6(11).Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Свитолина реализовала три брейк пойнта из шести, Корне – два из семи. Обе соперницы на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Элина один раз подала навылет, а Ализе – два. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с француженкой – 2:2.За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с 26-летней немкой Моной Бартель (Q), занимающей в мировом рейтинге 60-е место, которая обыграла 57-ю ракетку мира, 25-летнюю китаянку Ван Цян – 6:3, 6:4.Ранее Свитолина и Бартель встречались три раза и в их противостоянии лидирует украинка – 2:1.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Ализе Корне (Франция) - 6:4, 7:6(11)Мона Бартель (Германия, Q) — Ван Цян (Китай, Q) – 6:3, 6:4