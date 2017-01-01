Самарканд. Стаховский проиграл во втором круге 228-й ракетке

В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



124-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, в упорной борьбе уступил 29-летнему боснийцу Алдину Сеткичу, занимающему в рейтинге ATP 228-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу боснийца со счетом 4:6, 7:6(8), 6:4.



Соперники сделали по три брейка. Стаховский выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Сеткич 12 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.



В четвертьфинале соперником Сеткича станет победитель матча Дмитрий Попко (Казахстан) – Егор Герасимов (Беларусь).



Напомним, Денис Молчанов также не смог пробиться в четвертьфинал в одиночном разряде,



В парном разряде Стаховский и Молчанов продолжают борьбу и в четвертьфинале сыграют с индийским дуэтом Вишну Вардхан ) / Праджнеш Гуннесваран. В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.124-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под первым номером, в упорной борьбе уступил 29-летнему боснийцу, занимающему в рейтинге ATP 228-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты и завершился в пользу боснийца со счетом 4:6, 7:6(8), 6:4.Соперники сделали по три брейка. Стаховский выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Сеткич 12 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В четвертьфинале соперником Сеткича станет победитель матча Дмитрий Попко (Казахстан) – Егор Герасимов (Беларусь).Напомним, Денис Молчанов также не смог пробиться в четвертьфинал в одиночном разряде, проиграв представителю Тайваня Джейсону Янгу.В парном разряде Стаховский и Молчанов продолжают борьбу и в четвертьфинале сыграют с индийским дуэтом Вишну Вардхан ) / Праджнеш Гуннесваран.