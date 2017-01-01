Самарканд. Денис Молчанов проиграл Янгу во втором круге

В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.30-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 671-е место, проиграл 173-й ракетке мира, 27-летнему представителю Тайваня(3). Поединок продолжался 1 час 50 минут и завершился в пользу Янга со счетом 6:4, 4:6, 6:2.Молчанов реализовал четыре брейк-пойнта из 15-ти, Янг – шесть из 13-ти. Денис восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, а его соперник выполнил четыре эйса и допустил пять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.