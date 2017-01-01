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Рим. Кузнецова вышла в 1/8 финала, Шарапова завершила выступление

Светлана Кузнецова (Россия)

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Восьмая ракетка мира, 31-летняя россиянка Светлана Кузнецова (7) одержала победу над 37-м номером мирового рейтинга, 21-летней чешкой Катержиной Синяковой со счетом 6:1, 7:6(3).

За 1 час 51 минуту, проведенных на корте, Кузнецова сделала шесть брейков и упустила три своих подачи. На ее счету четыре эйса и столько же двойных ошибок против одного эйса и двух двойных у Синяковой. Теперь в их противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:0.

За выход в четвертьфинал турнира Кузнецова сыграет против победительницы матча Каролин Гарсия (Франция) - Дарья Гаврилова (Австралия, Q).

Мария Шарапова (Россия)Завершила выступление во втором круге 30-летняя россиянка Мария Шарапова (WC), занимающая в данное время в рейтинге WTA 211-ю строчку. В мачте против 22-й ракетки мира, 35-летней хорватки Мирьяны Лучич-Барони (16) россиянка проиграла первую партию (4:6), выиграла вторую (6:3) и в третьем сете при счете 2:1 в свою пользу отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого бедра. 

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Шарапова сделала два брейка, выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Лучич-Барони один брейк пять эйсов и девять двойных ошибок. В их противостоянии продолжает лидировать россиянка – 2:1.

Следующей соперницей Лучич-Барони станет либо первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1), либо эстонка Аннет Контавейт (Q).

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия, 7) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:1, 7:6 (3)
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 16) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 6:4, 3:6, 1:2 отказ
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