Мирьяна Лючич-Барони о Шараповой: Может быть, Лэнсу Армстронгу тоже надо дать wild card?

Хорватка Мирьяна Лючич-Барони, которая сегодня во второй раз за две недели сыграет с Марией Шараповой, прокомментировала то, что россиянке после допинговой дисквалификации дают wild card на крупнейшие турниры.«Я уже устала отвечать на эти вопросы – она может сама на них ответить. Я думаю точно так же, как все остальные, - приводит слова хорватской теннисистки Nytimes.com. - Вы сами знаете, что произошло, в чем дело. Некоторые заставляют нас говорить, что все здорово и бла-бла-бла, но что есть то есть. Мне это все не очень нравится.Кто нас заставляет говорить, что все здорово? Я не буду ничего говорить, потому что у меня потом будут проблемы. Нет, нет – никто нас ничего не заставляет».Также Лючич-Барони сказала, что понимает, например, Кристину Младенович, которая активно критикует Шарапову.«Она все правильно делает. Любой игрок, который не принимает допинг, против того, что делается. Ничего удивительного. Мне самой эта ситуация не нравится. Но я понимаю, как работает мир. Деньги и все остальное решают все. Может быть, Лэнсу Армстронгу тоже надо дать wild card? Он несколько раз выиграл «Тур де Франс». В чем разница между этими ситуациями?»