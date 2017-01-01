Последние новости спорта

18:17 Осипенко-Радомкая решила отказаться от гражданства Азербайджана и вернуться в сборную Украины 58 | Гребля

17:56 Призера ОИ-2014 в Сочи дисквалифицировали за допинг на 4 года 75 | Шорт-трек

17:09 Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион 114 | Бокс

16:53 Манафов не пробился во второй круг в парном разряде на турнире в Самарканде 140 | Теннис

16:32 Молчанов и Стаховский стартовали с победы в парном разряде на турнире в Самарканде 118 | Теннис

16:08 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Словакии (+Видео) 131 | Хоккей

15:30 ЧМ по хоккею-2017. Беларусь одержала победу над Норвегией (+Видео) 169 | Хоккей

14:51 Рим. Савчук и Свитолина стартовали с победы в парном разряде 151 | Теннис

13:50 Директор Roland Garros: Решение по вопросу участия Шараповой вызовет много споров 171 | Теннис