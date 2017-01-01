Рим. Савчук и Свитолина стартовали с победы в парном разряде

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки Ольга Савчук (47-я в мировом парном рейтинге) и Элина Свитолина (225) стартовали с победы над японкой Шуко Аоямjq (46) и китаянкой Лян Чэнь (48) со счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 9 минут. Савчук и Свитолина выиграли пять геймов на приеме и проиграли два на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом украинки допустили одну двойную ошибку, а их соперницы – пять.За выход в четвертьфинал турнира Савчук и Свитолина сыграют с третьими сеяными индийкой Саней Мирзой (7) и Ярославой Шведовой (14) из Казахстана.