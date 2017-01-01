Директор Roland Garros: Решение по вопросу участия Шараповой вызовет много споров

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже высказал мнение, что любое решение о предоставлении российской теннисистке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для участия в турнире вызовет много вопросов.
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