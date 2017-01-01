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Директор Roland Garros: Решение по вопросу участия Шараповой вызовет много споров

Директор Roland Garros: Решение по вопросу участия Шараповой вызовет много споров

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже высказал мнение, что любое решение о предоставлении российской теннисистке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для участия в турнире вызовет много вопросов.

Во вторник станет известно, получит ли Шарапова wild card для участия в квалификации или основной сетке турнира Roland Garros. Ранее некоторые теннисистки высказывали мнение, что Шарапова, вернувшаяся после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не должна получать wild card для участия в Открытом чемпионате Франции и других турнирах.

«Кто-то говорит, что она не должна получить wild card, другие говорят, что она уже отбыла свое наказание, - приводит слова Форже BBC. - Так что независимо от того, какое решение будет принято, оно в любом случае вызовет много вопросов. Мы приняли решение по всем остальным приглашениям, по Марии вопрос открыт. Никто из нас не знает, какое решение будет принято, все мы ждем».

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова является двукратной победительницей Roland Garros.

По материалам: ТАСС
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