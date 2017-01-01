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Рим. Винус Уильямс стала соперницей Цуренко по второму кругу и другие результаты

Рим. Винус Уильямс стала соперницей Цуренко по второму кругу и другие результаты

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи первого круга.

12-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильмс, посеянная под девятым номером, обыграла 29-летнюю Ярославу Шведову из Казахстана, занимающую в мировом рейтинге 47-е место, со счетом 6:4, 7:6(4).

За 1 час 31 минуту, проведенных на корте, Уильмс сделала пять брейков, пять эйсов и допустила три двойных ошибки. Шведова смогла ответить четырьмя брейками и одни эйсом, избежав ошибок на подаче. Это была вторая победа американки в двух встречах со Шведовой.

Во втором круге соперницей Винус будет украинка Леся Цуренко, которая победила итальянку Дебору Кьезу (WC).

Ранее Уильямс-старшая и Цуренко не встречались.

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Первый круг
Винус Уильямс (США, 9) — Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:4, 7:6(4)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 12) — Саманта Стосур (Австралия) – 6:4, 6:7(5), 6:1
Ван Цян (Китай, Q) — Елена Веснина (Россия, 11) – 6:2, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Сара Эррани (Италия, WC) – 6:3, 6:4
Елена Янкович (Сербия, LD) — Элисон Риске (США) – 6:3, 6:3
Каролин Гарсия (Франция) — Донна Векич (Хорватия, Q) – 7:6(2), 3:6, 7:6(6)
Мона Бартель (Германия, Q) — Пэн Шуай (Китай) – 6:1, 3:6, 6:3
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