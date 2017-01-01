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Стаховский стартовал с победы на челленджере в Самарканде

Стаховский стартовал с победы на челленджере в Самарканде

В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

124-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, стартовал с победы над 21-летним турком Кемом Илкером, занимающим в рейтинге ATP 254-ю строчку, со счетом 7:6(2), 6:2.

Теннисисты играли 1 час 18 минут. Стаховский реализовал два брейк-пойнта из шести и отыграл все три брейк-пойнта Илкера. Сергей выполнил шесть эйсов и обошелся без двойных ошибок, а его соперник пять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против 29-летнего боснийца Алдина Сеткича, занимающего в мировом рейтинге 228-е место, который обыграл в трех сетах австралийца  Кристофера О`Коннелла.

Ранее Стаховский и Сеткич не встречались.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Samarkand Challenger. Самарканд (Узбекистан). Призовой фонд $ 75.000. 32 участника  
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 1) – Кем Илкел (Турция) – 7:6 (2), 6:2
Алдин Сеткич (Босния и Герцоговина) – Кристофер О`Коннелл (Австралия) – 6:3, 3:6, 6:3
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