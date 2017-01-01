Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи первого круга.41-я ракетка мира, 27-летняя украинкавышла во второй круг, одержав победу над 20-летней итальянкой(WC), занимающей в рейтинге WTA 470-ю строчку, со счетом 7:5, 6:2.Теннисистки играли полтора часа. Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Леси три эйса и три двойных ошибки, а ее соперница один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.Соперницей Цуренко по второму кругу станет либо американка Винус Уильямс (9), либо Ярослава Шведова из Казахстана.Леся Цуренко (Украина) — Дебора Кьеза (Италия, WC) – 7:5, 6:2