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Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме

Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи первого круга.

41-я ракетка мира, 27-летняя украинка Леся Цуренко вышла во второй круг, одержав победу над 20-летней итальянкой Деборой Кьезой (WC), занимающей в рейтинге WTA 470-ю строчку, со счетом 7:5, 6:2.

Теннисистки играли полтора часа. Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Леси три эйса и три двойных ошибки, а ее соперница один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

Соперницей Цуренко по второму кругу станет либо американка Винус Уильямс (9), либо Ярослава Шведова из Казахстана.

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Дебора Кьеза (Италия, WC) – 7:5, 6:2
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