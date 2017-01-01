Шарапова стартовала с победы на турнире в Риме

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.30-летняя россиянка, занимающая в данное время 211-е место в рейтинге WTA, стартовала с победы над 58-ракеткой мира 25-летней американкойсо счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 35 минут. Шарапова реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Макхэйл – четыре из шести. Обе соперницы по разу подали навылет, при этом Мария совершила пять двойных ошибок, а Кристина – семь. Это была пятая победа россиянки в пяти встречах с американкой.Во втором круге соперницей Шараповой будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони (16), которая переиграла чешку Люси Шафаржову - 7:5, 4:6, 6:3.Ранее Шарапова и Лучич-Барони встречались дважды и оба раза победила россиянка.Мария Шарапова (Россия, WC) - Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:2Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 16) — Люси Шафаржова (Чехия) – 7:5, 4:6, 6:3Барбора Стрыцова (Чехия, 14) — Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 4:3 отказКатержина Синякова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай) – 5:7, 6:3, 7:6(6)Лаура Зигемунд (Германия) — Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:4Юлия Путинцева (Казахстан) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 7:5