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Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее
Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной КорееВ Пусане (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Busan Open с призовым фондом $ 150.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

123-я ракетка мира, 9-летний украинец Илья Марченко, посеянный под пятым номером, не смог преодолеть барьер первого круга проиграв своему ровеснику их Австралии Мэттью Эбдену, занимающему в мировом рейтинге 304-ю строчку. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 6:2, 6:3.

Марченко не смог реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, а Эбден реализовал три из трех. Оба соперника на подаче совершили по три двойных ошибки, при этом Илья выполнил три эйса, а австралиец – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.
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