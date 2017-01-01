Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее

В Пусане (Южная Корея) на турнире ATP Challenger Tour - Busan Open с призовым фондом $ 150.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.123-я ракетка мира, 9-летний украинец, посеянный под пятым номером, не смог преодолеть барьер первого круга проиграв своему ровеснику их Австралии, занимающему в мировом рейтинге 304-ю строчку. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 6:2, 6:3.Марченко не смог реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, а Эбден реализовал три из трех. Оба соперника на подаче совершили по три двойных ошибки, при этом Илья выполнил три эйса, а австралиец – четыре. Между собой теннисисты играли впервые.