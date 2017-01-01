Молчанов вышел в основную сетку на челленджере в Самарканде

В Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 проходит квалификация.29-летний украинский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 671- место, вышел в основную сетку турнира после победы над 575-м номером рейтинга ATP, 25-летним россияниномсо счетом 6:4, 6:4.Молчанов сделал два брейка и отыграл все восемь брейк-пойнтов соперника. Денис выполнил четыре эйса и допустил две двойных ошибки, а россиянин один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.В первом раунде основных соревнований соперником Молчанова будет 19-летний эстонец Кеннет Райсма (WC), занимающий в рейтинге ATP 698-ю строчку.В парном разряде Молчанов выступит вместе с Сергеем Стаховским. Напомним, на прошлой неделе они выиграли парный турнир в Карши (Узбекистан).