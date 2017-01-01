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Рейтинг ATP. Долгополов потерял две позиции, Стаховский покинул Топ-100
Рейтинг ATP. Долгополов потерял две позиции, Стаховский покинул Топ-100Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга остался один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял две позиции и теперь занимает 89-е место.

Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Илья Марченко (123), но обошел Сергея Стаховского, который покинул ТОП-100, потеряв 28 позиций и опустившись на 124-ю строчку.

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Джоковичем в 3515 очков. Испанец Рафаэль Надаль после победы на «Мастерсе» в Мадриде стал четвертой ракеткой мира, сместив на 5-е место швейцарца Роджера Федерера. На два пункта поднялся австриец Доминик Тим (7-й). По одной позиции утратили хорват Марин Чилич (8) и японец Кеи Нишикори (9).
Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему бельгиец Давид Гоффен.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 15.05 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6845
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5605
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) —  5195
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4180
7 (9). Доминик Тим (Австрия) – 4035
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3735
9 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3470
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055

89 (87). Александр Долгополов (Украина) – 585
123 (122). Илья Марченко (Украина) – 463
124 (96). Сергей Стаховский (Украина) –  458

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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