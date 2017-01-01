Рейтинг ATP. Долгополов потерял две позиции, Стаховский покинул Топ-100

Сегодня, 11:30 11 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга остался один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял две позиции и теперь занимает 89-е место.



Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Илья Марченко (123), но обошел Сергея Стаховского, который покинул ТОП-100, потеряв 28 позиций и опустившись на 124-ю строчку.



Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом

Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 15.05 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6845

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5605

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5195

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4180

7 (9). Доминик Тим (Австрия) – 4035

8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3735

9 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 3470

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055

…

89 (87). Александр Долгополов (Украина) – 585

123 (122). Илья Марченко (Украина) – 463

124 (96). Сергей Стаховский (Украина) – 458



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга остался один украинский теннисист Александр Долгополов, который потерял две позиции и теперь занимает 89-е место.Во второй сотне рейтинга два украинца. Одну позицию потерял Илья Марченко (123), но обошел Сергея Стаховского, который покинул ТОП-100, потеряв 28 позиций и опустившись на 124-ю строчку.Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Джоковичем в 3515 очков. Испанец Рафаэль Надаль после победы на «Мастерсе» в Мадриде стал четвертой ракеткой мира, сместив на 5-е место швейцарца Роджера Федерера . На два пункта поднялся австриец Доминик Тим (7-й). По одной позиции утратили хорват Марин Чилич (8) и японец Кеи Нишикори (9).Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему бельгиец Давид Гоффен.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 68453 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 56054 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 51955 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 50356 (6). Милош Раонич (Канада) – 41807 (9). Доминик Тим (Австрия) – 40358 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 37359 (8). Кеи Нишикори (Япония) – 347010 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 305589 (87). Александр Долгополов (Украина) – 585123 (122). Илья Марченко (Украина) – 463124 (96). Сергей Стаховский (Украина) – 458